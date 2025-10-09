उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज से लगेगा स्वदेशी मेला, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश ट्रेड शो 2025 की सफलता के बाद अब प्रदेश सरकार गुरुवार से सभी जिलों में स्वदेशी मेला लगाने जा रही है। स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के लिए यह मेला 18-19 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश में पहली बार हर जिले में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। छोटे हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को दीपावली से ठीक पहले उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने व बिक्री का एक बड़ा मंच मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री राकेश सचान ने लोक भवन में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पहली बार पूरे प्रदेश में एक साथ इतना बड़ा मेला लगाया जा रहा है। यह मेला प्रधानमंत्री की वोकल फार लोकल मंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, माटी कला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, रेशम, ग्रामीण आजीविका मिशन, सीएम युवा, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से संबंधित विभागों, हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों द्वारा रोजगार परक योजनाओं एवं उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हो रहा है। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की जाएगी। इन मेलों में संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रदेश की संस्कृति एवं कला का भी प्रदर्शन किया जाएगा।