    Swadeshi BSNL 4G Network: भारत आज तकनीक व डिजिटल क्रांति का वैश्विक लीडर: योगी आदित्यनाथ

    By Mahendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    Swadeshi BSNL 4G Network प्रधानमंत्री मोदी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। भारत न तो किसी की गीदड़ भभकी से डरेगा और न ही किसी दबाव के सामने झुकेगा। आज भारत तकनीक का पिछलग्गू नहीं बल्कि डिजिटल क्रांति का लीडर बनकर उभरा है।

    लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल 4G नेटवर्क और भारत नेट परियोजना के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर लखनऊ में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उड़ीसा में एक विशेष कार्यक्रम के तहत स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क' का उद्घाटन किया।

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्वदेशी तकनीक पर आधारित बीएसएनएल 4G नेटवर्क और भारत नेट परियोजना के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। भारत न तो किसी की गीदड़ भभकी से डरेगा और न ही किसी दबाव के सामने झुकेगा। आज भारत तकनीक का पिछलग्गू नहीं, बल्कि डिजिटल क्रांति का लीडर बनकर उभरा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेट के स्वदेशी 4G इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी और बीएसएनएल परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। सीएम योगी ने बताया कि 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग से जोड़ने का संकल्प लिया था, जो भारत नेट ने साकार किया। अब ग्राम सचिवालयों में आय, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे रोजगार सृजन और बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण स्तर पर पहुंची हैं। बीसी सखियों के जरिए 100 करोड़ से अधिक का लाभांश ग्रामीणों तक पहुंचा है। बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को दूर-दराज के क्षेत्रों, खासकर नक्सल प्रभावित चंदौली, सोनभद्र और चित्रकूट में क्रांति लाने वाला है। आने वाले समय में 5G और 6G की भी तैयारी है।

    भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा नहीं

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संप्रभु राष्ट्र के लिए स्वदेशी सेना, स्वतंत्र विदेश नीति, स्वदेशी तकनीक और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जरूरी है, जो नए भारत में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की सेना को विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में शामिल है। यहां का आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, रोबोटिक्स में हासिल की गई उपलब्धियां विकसित भारत की पहचान बनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मैत्री भाव से विश्व के साथ चलेगा, लेकिन किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में यह संदेश हर मंच से दिया गया है।

    सरकारी योजनाओं में डिजिटल पेमेंट को मिल रही प्राथमिकता

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दौर की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले पेंशन के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसमें आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। अब डीबीटी के जरिए एक करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सालाना 12,000 रुपये की पेंशन सीधे खाते में मिलती है। 60 लाख से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी छात्रों को 6,000 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप डिजिटल रूप से दी जा रही है। यूपीआई के जरिए भारत ने सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बनाया है, जो भ्रष्टाचार पर लगाम और डिजिटल क्रांति का प्रमाण है।

    तेल आपूर्ति के नाम पर इसमें घुस आए थे माफिया

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब 2जी नेटवर्क मिल रहा था, तब तेल आपूर्ति के नाम पर इसमें माफिया घुस आए थे। हमने उनकी कमर तोड़ी और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के स्टेक होल्डर (हितधारक) को संरक्षण और सुरक्षा दी। उन्होंने कहा कि 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया था, तब हमने तय किया था कि बीएसएनएल की सेवाओं को आप्टिकल फाइबर व नेटवर्क के माध्यम से हर ग्राम पंचायत को जोड़ेंगे। आज ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाकर वहीं पर आय, निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध करा रहे हैं। इससे न केवल रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि बैंकिंग सेवाएं भी लोगों को मिल रही हैं।

    ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही गति

    उन्होंने कहा कि 2017 से पहले नेटवर्किंग में माफिया के हावी थे। 2017 के बाद ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ी गई और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बीएसएनएल का 4G नेटवर्क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई तकनीक और गति देगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता को हर क्षेत्र में जरूरी बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की नींव होगी। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, बृज लाल, संजय सेठ, इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य सभा सदस्य डा. दिनेश शर्मा, ब्रजलाल, संजय सेठ, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, रामचंद्र प्रधान, तेजस नेटवर्क के चेयरमैन एनजी सुब्रह्मण्यम, बीएसएनएल उत्तर प्रदेश पूर्व परिमंडल के सीजीएम एके गर्ग आदि उपस्थित रहे।

    पहले चलती थी एक जिला एक माफिया योजना

    कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश सुशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले यहां एक जिला एक माफिया योजना चलती थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे समाप्त कर एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को पुराने ढांचे के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन स्वदेशी 4जी उपकरण हमारी यात्रा, चुनौती और उपलब्धियों का उदाहरण हैं। 4जी नेटवर्क केवल एक परियोजना नहीं, अंतरराष्ट्रीय तकनीक का उदाहरण हैं।