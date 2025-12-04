खिल जाएंगे चेहरे! यूपी के स्कूलों में बच्चों को मिलेगी मूंगफली की चिक्की और बाजरे का लड्डू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पीएम पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त पौष्टिक सामग्री दी जाएगी। इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री में मूंगफली की चिक्की, गुड़-तिल-मूंगफली की गजक, चौलाई/बाजरे का लड्डू (कम से कम 20 ग्राम) या भुना चना (कम से कम 50 ग्राम) में से कोई एक विकल्प बच्चों को दिया जाएगा।

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण ने बताया कि फ्लैक्सी फंड की उपलब्धता के आधार पर यह व्यवस्था दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत हर गुरुवार को विद्यार्थियों को पांच रुपये प्रति छात्र प्रति दिवस की दर से सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन उपलब्ध कराया जाएगा। गुरुवार को अवकाश होने पर वितरण अगले कार्यदिवस में होगा। जिलाधिकारी अपने जिलों में सामग्री की उपलब्धता के अनुरूप उपयुक्त विकल्प या दिनवार निर्धारण करेंगे।