Sultanpur Blast: सुलतानपुर में पटाखा विस्फोट प्रकरण में आठ के खिलाफ मुकदमा, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर: सुलतानपुर जनपद के जयसिंहपुर कोतवाली अंतर्गत गंगेव मियागंज कस्बे में बुधवार सुबह पटाखा विस्फोट के प्रकरण में पुलिस ने आठ लोगों के विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज किया है। चार लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी है।

बरौंसा के गंगेव मियागंज के नजीर अहमद का बगियागांव-दियरा मार्ग पर पक्का मकान है। बड़े बेटे यासीन के लाइसेंस की आड़ में उनके मकान में पटाखे का अवैध कारोबार फल-फूल रहा था। यासीन को जिस स्थान के लिए लाइसेंस निर्गत किया गया है। वह घटना स्थल से लगभग 200 मीटर दूर है। बुधवार तड़के करीब 4:30 बजे नजीर के मकान में हुए विस्फोट ने सबको हिला कर रख दिया। धमाका इतनी तेज था कि मकान की छत ही उड़ गई। बगल के छह मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।

धमाका पर आस-पास गांव के लोग भाग कर घटना स्थल पर पहुंच गए। हादसे में कुल 12 लोग घायल हो गए। सुबह सैर पर निकले लोग और ग्रामीणों ने मलबे में दबे घायलो को बाहर निकाल कर सरकारी एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। पांच लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलने पर एडीजी लखनऊ जोन सुजीत कुमार, आईजी अयोध्या जोन प्रवीण कुमार ने जिलाधिकारी कुमार हर्ष और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। एडीजी और आईजी ने मामले में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने लाइसेंस धारक यासीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

जिसके बाद अवैध पटाखा भंडारण का खुलासा हुआ। जहां विस्फोट हुआ वहीं से थोड़ी दूर पर दो किराए के मकानों से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। जिन्हें पांच माल वाहक वाहन से कोतवाली ले जाया गया। हादसे के बाद से अगल-बगल गांव के लोग सहमे हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ के भंडारण को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है।