राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गुजरात में पकड़े गए आतंकी कैराना निवासी आजाद सुलेमान शेख व लखीमपुर खीरी निवासी मु. सुहैल ने लखनऊ में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) कार्यालय व मुख्यमंत्री आवास के आसपास समेत कई अन्य प्रमुख स्थानों पर रेकी की थी। दोनों के अयोध्या, मथुरा व काशी में भी मूवमेंट की भी आशंका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रोंं का कहना है कि सुहैल ने आरएसएस कार्यालय के अलावा दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी व कुछ अन्य स्थानों के छोटे-छोटे वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर अबु खदीजा को भेजे थे। यूपी एटीएस की टीम ने भी गुजरात पहुंचकर दोनों से पूछताछ की है। खासकर दोनों के अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि उनके उत्तर प्रदेश में फैले नेटवर्क की जड़ें खंगाली जा सकें।

दोनों आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत (आइएसकेपी) से जुड़े थे। इनका संपर्क आइएसकेपी के हैंडलर अफगानिस्तान के निवासी अबु खदीजा से भी था, जिसके इशारे पर बड़े हमलों का षड्यंत्र रच जा रहा था। एटीएस खासकर यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि प्रदेश में किन स्थानों को निशाना बनाए जाने की साजिश थी और उससे कितने संदिग्ध जुड़े थे। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आतंकियों ने हथियारों को और किन शहरों में छिपाकर रखा है।

मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता व प्रमुख धार्मिक स्थल विभिन्न आतंकी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास के आसपास की गई रेकी की बात सामने आने के बाद जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं।

पूर्व में पकड़े गए आतंकियों की गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सक्रिय रहे संदिग्ध आतंकियोें का सुहैल व सुलेमान शेख से कनेक्शन खंगाला जा रहा है। एटीएस ने संदिग्धों की तलाश में कुछ स्थानों पर दबिश भी दी है। हालांकि, इसे लेकर अधिकारी अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं।