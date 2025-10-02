कृषि क्षेत्र में एआइ का प्रयोग और मंडियों का आधुनिकीकरण चाहती है जनता, विकसित यूपी के लिए 19 लाख सुझाव
उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जनता ने 19 लाख से अधिक सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण शिक्षा में सुधार व्यावसायिक प्रशिक्षण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। युवाओं ने सबसे अधिक सुझाव दिए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक सुझाव आए हैं। संभल महाराजगंज और सोनभद्र जिलों से सर्वाधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 पर जनता की तरफ से आने वाले सुझावों की संख्या में तेज इजाफा हो रहा है। बुधवार तक 19 लाख सुझाव जनता की तरफ से आ गए थे।
अन्य क्षेत्रों में तेज विकास के साथ ही राज्य की जनता कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण होते देखना चाहती है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एआइ, आइओटी (इंटरनेट आफ थिंग्स) जैसे प्रयोग तथा मंडियों का आधुनिकीकरण करने के सुझाव जनता ने दिए हैं।
पोर्टल पर जनता की तरफ से आए लगभग 19 लाख सुझावों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक सुझाव हैं। विकसित यूपी देखने की चाहत राज्य के युवाओं में अधिक दिख रही है क्योंकि सबसे अधिक सुझाव युवाओं ने ही दिए हैं।
जनता के सुझावों में शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और सुधार पर अधिक फोकस हैं। शिक्षा में सुधार के साथ ही नई तकनीक का इस्तेमाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और समाज कल्याण की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी बड़ी संख्या में सुझाव आए हैं।
सबसे अधिक सुझाव संभल, महाराजगंज और सोनभद्र जैसे जिलों से आए हैं। सुल्तानपुर से आए एक सुझाव में शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक तीनों की साझा जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है।
बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और संस्कारों को ब़ढ़ावा देने वाली शिक्षा देने की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। जौनपुर से आए एक सुझाव में ग्रामीण पर्यटन को अधिक बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है ताकि गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
