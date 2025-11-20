पैर की हड्डी में था कैंसर, यूपी में डिस्ट्रेक्शन आस्टियोजेनेसिस तकनीक से हुआ सफल इलाज
केजीएमयू के पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स विभाग ने 12 वर्षीय बच्चे के पैर की हड्डी से कैंसरयुक्त ट्यूमर को सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक हटाया। हड्डियों की लंबाई बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेक्शन ओस्टियोजेनेसिस तकनीक का उपयोग किया गया। जांच में ईविंग्स सारकोमा की पुष्टि हुई, जिसके बाद कीमोथेरेपी और सर्जरी की गई। बच्चे की हालत में सुधार है और उसे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। केजीएमयू के पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स विभाग के डाक्टरों ने 12 साल के बच्चे के पैर की हड्डी में पनपे कैंसरयुक्त ट्यूमर को सर्जरी कर पूरी तरह हटा दिया है। सर्जरी के बाद हड्डियों की लंबाई बढ़ाने में डिस्ट्रेक्शन ओस्टियोजेनेसिस तकनीक का इस्तेमाल किया।
बच्चे की तबीयत में काफी सुधार है। रिपोर्ट में बच्चा कैंसर मुक्त हो गया है। मरीज को अगले सप्ताह अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।
12 वर्षीय बच्चे को कुछ दिनों से चलने में दिक्कत हो रही थी। दरअसल, उसके पैर में एड़ी से ऊपर की हड्डी में ट्यूमर पनप गया था परिवारीजन बच्चे को लेकर पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स विभाग पहुंचे। यहां डा. सैय्यद फैसल अफाक ने कुछ जरूरी जांच कराई।
रिपोर्ट में एड़ी से ऊपर के हिस्से में ईविंग्स सारकोमा की आशंका जाहिर की। यह ट्यूमर एक तरह का कैंसर होता है। बायोप्सी में कैंसर की पुष्टि हुई।मरीज को मेडिकल आंकोलाजी विभाग रेफर किया गया, जहां उसकी कीमोथेरेपी गुई।
ट्यूमर सिकुड़ने के बाद डाक्टरों ने सर्जरी का निर्णय लिया। एडी से ऊपर की हड्डी को काटकर ट्यूमर हटाया गया। दोनों पैर छोटे-बड़े न हों, इसके लिए सर्जरी वाले पैर की हड्डी को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेक्शन ओस्टियोजेनेसिस तकनीक की मदद ली गई।
विभागाध्यक्ष डा. विकास वर्मा ने बताया कि यह एक सर्जिकल तकनीक है, जिसमें पहले हड्डी को काटा (आस्टियोटामी) जाता है और फिर एक विशेष उपकरण का उपयोग करके हड्डियों के टुकड़ों को धीरे-धीरे अलग किया जाता है, जिससे दो टुकड़ों के बीच नई हड्डी बनती है। इस तकनीक का प्रयोग हाथ-पैर की हड्डियों को लंबा करने के लिए किया जाता है।
