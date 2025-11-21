Language
    यूपी में दृष्टि बाधित इंटर कॉलेज के छात्रावास में छात्र ने फंदे से लटककर दी जान, पढ़ाई में भी अच्छा था नितेश

    By Santosh Tiwari Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    लखनऊ के एक दृष्टि बाधित इंटर कॉलेज के छात्रावास में कक्षा 10 के छात्र नितेश कुमार ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। कर्मचारियों ने उसे फंदे पर लटका देखा और अस्पताल ले गए, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आत्महत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद छात्रों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

    संसू, लखनऊ: मोहान रोड स्थित स्पर्श राजकीय दृष्टि बाधित इंटर कालेज के हास्टल में शुक्रवार की सुबह कक्षा 10 के छात्र ने पंखे में दुपट्टे का फंदा लगा लिया। कर्मचारियों ने छात्र को फंदे पर लटका देखा तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में कर्मचारियों ने छात्र को उतारकर अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सूचना छात्र के परिवारजन को दी गई है।

    सीतापुर निवासी 19 वर्षीय छात्र नितेश कुमार मोहान रोड पर दिव्यांग कल्याण एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित राजकीय दृष्टि बाधित इंटर कालेज में 10वीं कक्षा का छात्र था। नितेश ने वर्ष 2020-21 में संस्थान में दाखिला लिया था। शुक्रवार की सुबह छात्रावास के कमरा नंबर दो में नितेश पंखे में दुपट्टे से बने फंदे में लटका मिला। हास्टल के कर्मचारियों ने उसे फंदे से लटका देखा तो उतारकर रानी लक्ष्मी बाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ले गए।

    चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सूचना पारा पुलिस को दी गई। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि अस्पताल की सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक छात्र के परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। आत्महत्या के कारण भी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। नितेश अपने साथी शुभम के साथ हास्टल में रहता था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

    पढ़ाई में भी अच्छा था नितेश

    सहपाठियों के मुताबिक, नितेश पढ़ाई में भी अच्छा था। उसका व्यवहार भी अन्य साथियों के प्रति काफी अच्छा था। इस घटना के बाद से सहपाठी भी सदमे में हैं। वहीं, हादसे के बाद से नितेश के पिता ओम प्रकाश, मां गुड्डी भी बदहवास हैं।

    सुरक्षा और निगरानी पर भी सवाल

    घटना के बाद एक बार फिर छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। दृष्टिबाधित छात्र ने खुद कैसे पंखे से फंदा बना लिया और उससे लटककर जान दे दी। यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही है। पुलिस भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। छात्र को फंदा बनाता किसी ने नहीं देखा यह भी बड़ा सवाल है।