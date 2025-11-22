'अपराध से दूर रखने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता जरूरी', राज्यपाल बोलीं- बच्चों को संस्कार देना सबकी जिम्मेदारी
राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अपराध से दूर रखने के लिए जागरूकता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कार देना सबकी जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि अच्छे संस्कार बच्चों को सही रास्ते पर ले जाते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जन्मदिवस समारोह शुक्रवार को राजभवन में सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने बाल-अपराधों का उल्लेख करते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि बच्चों को सही दिशा व संस्कार प्रदान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को अपराध से दूर रखने के लिए जागरूकता, सतत संवाद और पारिवारिक निगरानी अत्यंत आवश्यक है।
राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालयों का भ्रमण करें, छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करें तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में राजभवन कर्मियों ने राज्यपाल के प्रेरक जीवन, संघर्ष, दृढ़ता तथा सार्वजनिक जीवन की उपलब्धियों का उल्लेख किया।
85वें जन्मदिन पर आनंदीबेन ने 77 उद्यान कर्मियों को पेडेस्टल फैन भी वितरित किए। अनुपम मिशन स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात की ओर से आउटसोर्स कर्मियों को टी-शर्ट भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं। योगी ने राज्यपाल को पुस्तक भेंट की। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी शुभकामनाएं देने राजभवन पहुंचे।
