    200 से ज्यादा फर्जी फर्मों के बारे में अमित-आलोक से जानकारी जुटा रही STF, 23 घंटे में पूछे 150 सवाल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। नशे में इस्तेमाल होने वाली कोडिनयुक्त सीरप की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को शुक्रवार सुबह साढ़े 11 बजे से रिमांड पर लेने के बाद से करीब 23 घंटे तक पूछताछ की गई। डेढ़ सौ से ज्यादा सवाल किए गए, ताकि दो सौ से ज्यादा फर्जी फर्मों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को दोनों की रिमांड खत्म हो जाएगी। उससे पहले ही दोनों को जेल में दाखिल करना होगा। एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि अमित और आलोक की गिरफ्तारी से पहले ही दो सौ से ज्यादा फर्जी फर्मों की जानकारी हाथ लगी थी। आरोपित सिर्फ अपनी फर्मों के बारे में ही जानकारी दे रहा है। एबाट कंपनी के कौन से कर्मचारी उनके साथ शामिल थे, यह जानने का प्रयास किया गया।

    दोनों कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दे सके। दोनों को बनारस और धनबाद ले जाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन समय कम होने के कारण नहीं ले जाया जा सका। ऐसे में वहां की टीम से इनपुट लेकर भी पूछताछ की जाएगी।एसटीएफ सूत्रों ने बताया कि दोनों से करीब एक-एक घंटे अलग-अलग पूछताछ हुई है। फिर आमने-सामने बिठाकर भी दो घंटे तक पूछताछ की गई। क्रास सवाल भी पूछे गए, जिसमें कुछ इनपुट सामने आए हैं। 

    ईडी ने पूरी रात की शुभम के घर की जांच

    कफ सीरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के बादशाहबाग स्थित नए घर पर जांच को पहुंची ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की टीम शनिवार को दूसरे दिन 30 घंटे बाद वापस हुई। घर से बाहर निकली टीम के हाथ में एक बैग था, जिसमें जांच के दौरान मिले दस्तावेज होने की बात कही जा रही है। 

    कफ सीरप तस्करी प्रकरण की जांच को पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुक्रवार की सुबह साढ़े सात बजे एक साथ शुभम के बादशाहबाग स्थित नए मकान, प्रह्लादघाट स्थित कायस्थान टोला व दिवेश के खोजवां स्थित मकान के अलावा सीए विष्णुकांत अग्रवाल के अन्नपूर्णा एन्क्लेव कालोनी स्थित अपार्टमेंट में एक साथ एंट्री की थी। तीन जगहों से जांच के बाद ईडी की टीम देर रात वापस हो गई, लेकिन शुभम के नए मकान से दूसरे दिन दोपहर में ढाई बजे बाहर निकली।