    लखनऊ में स्टेशनरी कारोबारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट से पता चली वजह

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:51 AM (IST)

    लखनऊ के ठाकुरगंज में समर इमाम रिजवी नामक एक स्टेशनरी व्यवसायी ने कर्ज से परेशान होकर अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने कर्ज से तंग आकर यह कदम उठाने की बात लिखी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के सफदरगंज में 48 वर्षीय स्टेशनरी कारोबारी समर इमाम रिजवी ने कर्ज से परेशान होकर दुकान में ही फंदे से लटक कर जान दे दी। पिता दुकान पहुंचे तो उन्हें फंदे से लटका देख दंग रह गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पास में ही सुसाइड नोट बरामद किया। उसमें भी कर्ज से परेशान होने की बात लिखी है।

    पुलिस ने बताया कि समर इमाम रिजवी दूध डेरी के सामने स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। समर पर काफी कर्ज था जिसको लेकर वह लंबे समय से परेशान चल रहे थे। पिता सैयद गुलाम ने पुलिस को बताया सोमवार सुबह दुकान के लिए निकले थे।

    दोपहर को खाना खाने घर आते थे जब घर नहीं पहुंचे तो शाम को करीब 5:30 बजे दुकान पहुंच कर देखा तो दुकान का आधे से ज्यादा शटर गिरा हुआ था। अगल-बगल के लोगों की मदद से शटर उठाया तो समर दुपट्टे के सहारे पंखे से लटके मिले। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

    इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह का कहना है मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें समर ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की बात लिखी है। उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। फारेंसिक टीम ने सुसाइड नोट जांच के लिए कब्जे में ले लिया है।