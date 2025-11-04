लखनऊ में स्टेशनरी कारोबारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट से पता चली वजह

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ठाकुरगंज के सफदरगंज में 48 वर्षीय स्टेशनरी कारोबारी समर इमाम रिजवी ने कर्ज से परेशान होकर दुकान में ही फंदे से लटक कर जान दे दी। पिता दुकान पहुंचे तो उन्हें फंदे से लटका देख दंग रह गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पास में ही सुसाइड नोट बरामद किया। उसमें भी कर्ज से परेशान होने की बात लिखी है।

पुलिस ने बताया कि समर इमाम रिजवी दूध डेरी के सामने स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। समर पर काफी कर्ज था जिसको लेकर वह लंबे समय से परेशान चल रहे थे। पिता सैयद गुलाम ने पुलिस को बताया सोमवार सुबह दुकान के लिए निकले थे।

दोपहर को खाना खाने घर आते थे जब घर नहीं पहुंचे तो शाम को करीब 5:30 बजे दुकान पहुंच कर देखा तो दुकान का आधे से ज्यादा शटर गिरा हुआ था। अगल-बगल के लोगों की मदद से शटर उठाया तो समर दुपट्टे के सहारे पंखे से लटके मिले। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।