तीन बोगस फर्मों का पंजीयन निरस्त करने में विलंब पर उपायुक्त राज्यकर निलंबित, आईटीसी राजस्व की चोरी का मामला

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। तीन बोगस फर्मों द्वारा 5.95 करोड़ रुपये आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) राजस्व की क्षति पहुंचाने तथा पंजीयन निरस्त करने में विलंब करने पर शासन ने उपायुक्त राज्य कर खंड दो आगरा राजेश कुमार द्विवेदी को निलंबित कर दिया है।

द्विवेदी के राज्य कर खंड दो गोरखपुर में सहायक आयुक्त के पद पर तैनाती के दौरान का यह प्रकर्रण है। निलंबन के साथ ही इन्हें संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर सहारनपुर के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। फर्म तिवारी इंटरप्राइजेज, दिनेश इंटरप्राइजेज तथा हिमांशु ट्रेडर्स का पंजीयन जारी करने के मामले में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण इन फर्मों के डीम्ड अप्रूव्ड होने तथा व्यापार स्थल के घोषित पते पर फर्मों के नहीं होने की पु्ष्टि हो जाने के बाद भी पंजीकरण निरस्त करने में विलंब करने का आरोप द्विवेदी पर है।