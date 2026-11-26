राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली, किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इससे सरकारी खजाने पर 47,591 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि मुफ्त बिजली देने के वादे पर आर्थिक प्रभाव और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का आकलन भी करना जरूरी है। बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, निजीकरण पर रोक और सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की मांग करते हुए वर्मा ने कहा कि पिछले सात वर्ष से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।