    सपा ने बीएलए को कौन-सी लिस्ट उपलब्ध कराने की कर दी मांग? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा ज्ञापन

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:47 PM (IST)

    सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजकर एएसडी सूची बीएलए को उपलब्ध कराने की मांग की है। बस्ती में बीएलओ द्वारा दी ग ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, मृतक (एएसडी) सूची बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को उपलब्ध कराने की मांग की है।

    ज्ञापन में कहा गया है कि बस्ती में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा दी गई सूची के सत्यापन में अनेक प्रविष्टियां सही मिली हैं। समय बहुत कम होने के कारण, शेष मतदाताओं की एएसडी सूची जल्द उपलब्ध कराई जाए।

    वहीं बाराबंकी में बीएलओ द्वारा कई बीएलए को एएसडी सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। लखनऊ में कई विधान सभा क्षेत्रों के बीएलओ को 25 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल की तैयारी के लिए नियुक्त कर दिया गया है। जिससे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया रुक गई है। ज्ञापन में सूची उपलब्ध कराने और लखनऊ मेें एसआइआर की प्रक्रिया सुचारू करने की मांग की गई है।

