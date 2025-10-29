तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो चालक को कुचला, 1 किमी भागने के बाद घर में घुसा, 2 घायल, चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हरदोई। तेज रफ्तार का कहर फिर बरपा। नुमाइश चौराहे के पास एक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो चालक को रौंद दिया,जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को अंजाम देकर भागे चालक की पिकप 1 किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गई,जहां बाहर बाइक पर बैठे दो युवकों को टक्कर मार दी।

इस दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई है। धर्मशाला मार्ग निवासी राहुल राहुल मिश्रा ऑटो चलाते थे और नुमाइश चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। बसंत लीला होटल के सामने पहुंचते ही अचानक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राहुल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद पिकअप डाला चालक ने वाहन को तेजी से मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार पर काबू न रहने से वह करीब 1 किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गया। वहां घर के बाहर बाइक पर बैठे आयुष कुमार अवस्थी और अतुल सिंह को पिकप ने टक्कर मार दी।