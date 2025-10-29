Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो चालक को कुचला, 1 किमी भागने के बाद घर में घुसा, 2 घायल, चालक गिरफ्तार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    एक अनियंत्रित पिकअप डाला ने ऑटो चालक को कुचल दिया और घटनास्थल से भागने की कोशिश की। वाहन लगभग एक किलोमीटर तक भागने के बाद एक घर में जा घुसा, जिसमें दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरदोई। तेज रफ्तार का कहर फिर बरपा। नुमाइश चौराहे के पास एक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने ऑटो चालक को रौंद दिया,जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को अंजाम देकर भागे चालक की पिकप 1 किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गई,जहां बाहर बाइक पर बैठे दो युवकों को टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पास में लगे कैमरे में कैद हो गई है।

    धर्मशाला मार्ग निवासी राहुल राहुल मिश्रा ऑटो चलाते थे और नुमाइश चौराहे से अपने घर लौट रहे थे। बसंत लीला होटल के सामने पहुंचते ही अचानक तेज रफ्तार पिकअप डाला ने उनके ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राहुल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद पिकअप डाला चालक ने वाहन को तेजी से मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार पर काबू न रहने से वह करीब 1 किलोमीटर दूर बावन चुंगी के पास एक घर में घुस गया। वहां घर के बाहर बाइक पर बैठे आयुष कुमार अवस्थी और अतुल सिंह को पिकप ने टक्कर मार दी।

    दोनों युवक वाहन के नीचे दब गए। स्थानीय लोग दौड़े और किसी तरह मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला।घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया,जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

    मौके पर मौजूद भीड़ ने भागते पिकप डाला चालक को घेर लिया और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। कोतवाली शहर पुलिस ने चालक रईस निवासी रसूलपुर औरंगाबाद,थाना भावनपुर, जनपद मेरठ को हिरासत में ले लिया है।