लखनऊ में किसान पथ के अंडरपास के पास पलटी तेज रफ्तार कार, दारोगा की मां और ताऊ की मौत

संवाद सूत्र, लखनऊ : राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में चकौली अंडरपास के पास रविवार सुबह कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार दारोगा की मां और ताऊ की मौत हो गई। दारोगा समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

चकौली अंडरपास के पास सुबह करीब नौ बजे कार पलटी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि कार बुलंदशहर से मोहनलालगंज की ओर जा रही थी। कार में चार लोग सवार थे। इनमें बिजनौर के नाहटौर थाने में तैनात दारोगा सोनू निगम (28) भी शामिल थे।