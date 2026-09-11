लखनऊ के अयोध्या-सुलतानपुर रोड पर बनेगा अंडरपास, वित्त मंत्रालय से मिली 240 करोड़ के बजट को मंजूरी

अंशू दीक्षित, लखनऊ। अयोध्या व सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को जाम से निजात दिलाने के लिए जल्द ही अंडरपास बनाने का काम शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से हरी झंडी का इंतजार है। माना जा रहा है कि दशहरे से पहले हरी झंडी मिलना तय है।

वित्त मंत्रालय ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में कुछ आपत्तियां लगाकर लखनऊ फाइल भेजी थी, जिसमें संशोधन करते हुए लखनऊ एनएचएआइ ने फिर से 240 करोड़ के प्रोजेक्ट की फाइल अनुमोदन के लिए भेज दी है, पहले यह प्रोजेक्ट 100 करोड़ का था।

लखनऊ के लिए यह एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। भविष्य में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए अयोध्या रोड पर दो अंडरपास व सुलतानपुर रोड पर जलसा रिसार्ट के पास एक अंडरपास आगामी कई दशकों तक ट्रैफिक की दृष्टिकोण से मददगार साबित होगा।

अयोध्या व वाराणसी में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह अंडरपास बनाने का प्रस्ताव डेढ़ साल पहले कागजों पर तैयार किए गए थे। तब से चल रही कागजी कार्रवाई, जल्द ही जमीन पर दिखने जा रही है। एनएचएआइ के मुताबिक स्वीकृति मिलते ही जून 2028 तक अंडरपास तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

सौ मीटर लंबा और फोर लेन बनाया जाएगा अंडरपास एनएचएआइ अफसरों के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर बख्शी का तालाब (बीकेटी) की ओर से आने वाले हल्के व भारी वाहन अयोध्या रोड पर सीधे तो चले जाएंगे लेकिन अगर उन्हें यू टर्न लेना हो तो अंडर पास होकर निकल सकेंगे। यह अंडरपास सौ मीटर लंबा होगा और उसे फोर लेन बनाया जाएगा। इसके बराबर से एप्रोच रोड होंगी। अंडर पास गोयल हाइट्स के आसपास बनेगा और सड़क के दोनों ओर इसे बनाया जाएगा, जिससे सुलतानपुर रोड से आने वाला ट्रैफिक भी अंडरपास से निकल सके।