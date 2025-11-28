लखनऊ: तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शे में मारी टक्कर, सात लोग घायल
मलिहाबाद के रहीमाबाद में सहिजना टोल प्लाजा के पास गुरुवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शे को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सात लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार चालक की तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, मलिहाबाद। रहीमाबाद के सहिजना टोल प्लाजा के पास गुरुवार की देर रात तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शे में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया। उस पर बैठी सवारियां भी बुरी तरह घायल हो गई। राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक व्यक्ति की हालत नाजुक है।
भतोइया गांव निवासी अखिलेश, यात्री विमल, गुड्डी, उर्मिला, रेखा और रामावती के साथ एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। ई-रिक्शा उनका चालक रवि कुमार चला रहा था। सहिजना टोल प्लाजा के पास उनके ई-रिक्शे में तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा सवार सभी लोग छिटककर सड़क पर गिर गए। मौका देखकर कार सवार वाहन समेत फरार हो गया।
राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विमल को गंभीर छोटे आई हैं। चिकित्सकों ने उनकी हालत नाजुक होने के चलते ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। रहीमाबाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक ने बताया कि कार नंबर के आधार पर चालक और वाहन की तलाश जारी है। पीड़ितों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। टोल प्लाजा और उसके आसपास लगे सीसी फुटेज भी देखे जा रहे हैं।
