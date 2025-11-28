लखनऊ: तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शे में मारी टक्कर, सात लोग घायल

संवाद सहयोगी, मलिहाबाद। रहीमाबाद के सहिजना टोल प्लाजा के पास गुरुवार की देर रात तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शे में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया। उस पर बैठी सवारियां भी बुरी तरह घायल हो गई। राहगीरों ने सूचना पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक व्यक्ति की हालत नाजुक है।



भतोइया गांव निवासी अखिलेश, यात्री विमल, गुड्डी, उर्मिला, रेखा और रामावती के साथ एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। ई-रिक्शा उनका चालक रवि कुमार चला रहा था। सहिजना टोल प्लाजा के पास उनके ई-रिक्शे में तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई-रिक्शा सवार सभी लोग छिटककर सड़क पर गिर गए। मौका देखकर कार सवार वाहन समेत फरार हो गया।