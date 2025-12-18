Language
    कफ सीरप के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरेगी सपा, अखिलेश यादव ने विधायकों को समझाई रणनीति

    By Dilip Sharma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:46 PM (IST)

    विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार हैं। सत्र के दौरान सपा कोडीन युक्त कफ सीरफ के मु़द्दे को जोर-शोर से उठाएगी। गुुरुवार को पार्टी मुखिया अख ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार हैं। सत्र के दौरान सपा कोडीन युक्त कफ सीरफ के मु़द्दे को जोर-शोर से उठाएगी। गुुरुवार को पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने अपने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। सपा की ओर से खाद वितरण, धान खरीद सहित अन्य मु़द्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी।

    पार्टी मुख्यालय पर विधायकों व विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक के बाद सपा प्रमुख ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार जनता के मुद्दों से डर गई है। विधानसभा में जनता के मुद्दों पर नहीं, वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। जब लोकसभा में चर्चा हो गई तो अब एकरंगी लोग क्या चर्चा करेंगे,जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया।

    उन्होंने कहा कि प्रधान सांसद के क्षेत्र वाराणसी से इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। छोटी-छोटी घटनाओं पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार का खिलौना बुलडोजर अब कहां है। क्या उसका ड्राइवर भाग गया या चाभी खो गई। अब तक प्रदेश में 22 से 24 जगह बुलडोजर चला है, जिनमें 22 पीडीए के लोग थे। एसटीएफ में सबसे ज्यादा एक ही जिले के लोग हैं, इसमें क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी।

    सरकार नकली कफ सीरप वालों से मिली हुई है। लोक सेवा आयोग में घोटाले हो रहे हैं। अभी भर्ती का जो विज्ञापन आया है, उसमें पिछड़ों को पूरा आरक्षण नहीं मिला। किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। धान खरीद नहीं हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदूषण के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच लखनऊ में नहीं हो पाया। सपा के विधायक इन सभी मुद्दों पर सरकार को विधानसभा में घेरने का काम करेंगे।

    हिजाब खींचने की निंदा

    सपा प्रमुख ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डाक्टर का हिजाब खींचने को निंदनीय बताते हुए कहा कि इसकी पूरी दुनिया में निंदा है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। संजय निषाद के बयान के सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति को ऐसा बयान देने के लिए कहा होगा, जिसका आप नाम ले रहे हैं।