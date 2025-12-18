सपा विधानमंडल दल की बैठक आज, अखिलेश यादव की मौजूदगी में तय होगी रणनीति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले गुरुवार को अपनी रणनीति तय करने के लिए समाजवादी पार्टी बैठक करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में रणनीति तय की जाएगी। सत्र में सपा की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी है। इसके साथ ही कोडीन युक्त कफ सीरप प्रकरण, धान खरीद, खाद वितरण सहित अन्य म़ुद्दों पर भी सरकार को घेरा जाएगा।

सपा के विधानमंडल दल की बैठक पार्टी मुख्यालय पर सुबह 11 बजे से होगी। पार्टी मुखिया द्वारा विधायकों को रणनीति समझाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सपा की ओर से एसआइआर की प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारियों की मृत्यु, वैध मतदाताओं के नाम काटने काटने सहित अन्य अनियमितताओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा।