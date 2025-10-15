यूपी में MLC चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए दो और प्रत्याशी, किसे बनाया प्रत्याशी?
समाजवादी पार्टी (सपा) ने शिक्षक और स्नातक विधान परिषद सदस्यों के आगामी चुनावों के लिए दो और उम्मीदवारों की घोषणा की है। बरेली-मुरादाबाद खंड से हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर को शिक्षक एमएलसी और आगरा खंड से शशांक यादव को स्नातक एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है। अगले वर्ष के अंत में विधान परिषद में कई सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चल रहा है। सपा अब तक आठ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद सदस्य के चुनावों के लिए सपा ने बुधवार को दो और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। शिक्षक विधान परिषद सदस्य के लिए बरेली-मुरादाबाद खंड से हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं स्नातक विधान परिषद सदस्य के लिए आगरा खंड से शशांक यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है।
प्रदेश में अगले वर्ष के अंत में विधान परिषद में शिक्षक कोटे की छह और स्नातक कोटे की पांच सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इनके लिए वर्तमान में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दानिश अख्तर को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की।
वह पिछले बार आल टीचर्स इम्प्लाई वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) की ओर से भी चुनाव शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ चुके है। वहीं शाम को आगरा खंड स्नातक एमएलसी सीट के लिए शशांक यादव का नाम भी फाइनल कर दिया गया। सपा ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी घोषणा की। सपा इससे पहले आठ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।