राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद सदस्य के चुनावों के लिए सपा ने बुधवार को दो और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। शिक्षक विधान परिषद सदस्य के लिए बरेली-मुरादाबाद खंड से हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं स्नातक विधान परिषद सदस्य के लिए आगरा खंड से शशांक यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

प्रदेश में अगले वर्ष के अंत में विधान परिषद में शिक्षक कोटे की छह और स्नातक कोटे की पांच सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इनके लिए वर्तमान में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दानिश अख्तर को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की।