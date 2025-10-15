Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा ने शिक्षक एमएलसी चुनाव को घोषित किए दो और प्रत्याशी, पार्टी की चुनावी रणनीति मजबूत

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:01 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी (सपा) ने शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए दो और प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी ने यह कदम अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत करने के लिए उठाया है। सपा का लक्ष्य शिक्षक एमएलसी चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतना है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद सदस्यों के 11 पदों पर चुनाव तो अगले साल के अंत में होने हैं, परंतु सपा ने अभी से प्रत्याशी घोषित कर बढ़त बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। मंगलवार को शिक्षक एमएलसी की दो सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ-गाजियाबाद खंड से नितिन कुमार तोमर और आगरा-अलीगढ़ खंड से डा. प्रकाश चंद्र गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी इससे पहले भी छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है।

    प्रदेश में वर्ष 2026 में विधान परिषद की 11 सीटें रिक्त होने जा रही हैं, इनमें शिक्षक कोटे की छह और स्नातक कोटे की पांच सीटें शामिल हैं। सपा ने पिछले सप्ताह पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। इनमें शिक्षक एमएलसी के लिए वाराणसी-मीरजापुर खंड से लाल बिहारी यादव और गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को प्रत्याशी बनाया गया है।

    स्नातक एमएलसी के लिए इलाहाबाद-झांसी खंड से डा. मान सिंह, वाराणसी-मीरजापुर से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से कांति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। रविवार को स्नातक एमएलसी के मेरठ-सहारनपुर खंड से प्रमेंद्र भाटी को प्रत्याशी घोषित किया गया था। सपा आठ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जल्द ही अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी की जा रही है।