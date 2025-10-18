Language
    सपा ने एमएलसी चुनाव में सभी सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी, सामाजिक समीकरणों का रखा गया ध्यान

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:27 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी का लक्ष्य विधान परिषद में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। उम्मीदवारों का चयन सामाजिक समीकरणों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद सदस्य के चुनावों के लिए प्रत्याशी घोषित करने में सपा ने अन्य दलों से बढ़त बना ली है। पार्टी ने अगले साल रिक्त होने जा रही सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं।

    पार्टी ने 10 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे। इसके बाद शुक्रवार को शिक्षक एमएलसी के लखनऊ खंड के लिए सुशील कुमार पटेल को टिकट देने की घोषणा कर दी गई।

    प्रदेश में अगले वर्ष के अंत में विधान परिषद में शिक्षक कोटे की छह और स्नातक कोटे की पांच सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इनके लिए वर्तमान में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सपा ने पिछले सप्ताह इसके लिए प्रत्याशियों की घोषणा की शुरुआत कर दी थी।

    पहले पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे। इसके बाद एक-एक, दो-दो करके अब सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट कर दिए हैं। इनमें शिक्षक एमएलसी के लिए वाराणसी-मीरजापुर खंड से लाल बिहारी यादव, गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश, मेरठ-गाजियाबाद खंड से नितिन कुमार तोमर, आगरा-अलीगढ़ खंड से डा. प्रकाश चंद्र गुप्ता और बरेली-मुरादाबाद खंड से हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर प्रत्याशी हैं।

    वहीं, स्नातक एमएलसी के लिए इलाहाबाद-झांसी खंड से डा. मान सिंह, वाराणसी-मीरजापुर से आशुतोष सिन्हा, लखनऊ खंड से कांति सिंह, मेरठ-सहारनपुर खंड से प्रमेंद्र भाटी, आगरा खंड से शशांक यादव और लखनऊ खंड से सुशील कुमार पटेल प्रत्याशी हैं।