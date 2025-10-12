UP MLC Elections: मेरठ-सहारनपुर सीट पर सपा ने चुन लिया अपना प्रत्याशी, गुर्जर चेहरे पर खेला दांव 

राब्यू, लखनऊ। विधान परिषद स्नातक चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने मेरठ-सहारनपुर खंड के लिए अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। इस खंड से प्रमेंद्र भाटी, एडवोकेट को सपा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। सपा ने प्रत्याशी चयन में अनुभव और क्षेत्रीय स्वीकार्यता को ध्यान में रखा है। प्रमेंद्र भाटी की उम्मीदवारी को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। आगामी चुनाव में उनका मुकाबला अन्य प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों से होगा।

इससे पहले सपा एक और लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें शिक्षक एमएलसी सीटों पर वाराणसी-मीरजापुर खंड से लाल बिहारी यादव और गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं स्नातक एमएलसी के लिए इलाहाबाद-झांसी खंड से डॉ. मान सिंह, वाराणसी-मीरजापुर से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से कांति सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

लाल बिहारी यादव लंबे समय से शिक्षकों के हितों और अधिकारों के लिए सक्रिय रहे हैं। वर्ष 2020 में उन्होंने इसी क्षेत्र से शिक्षक एमएलसी चुनाव जीता था और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया।

डॉ. मान सिंह और आशुतोष सिन्हा वर्तमान में भी विधान परिषद के सदस्य हैं। कांति सिंह पिछली बार भी सपा उम्मीदवार रही थीं, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांति सिंह के पति एसपी सिंह प्रतापगढ़ से सपा सांसद हैं।