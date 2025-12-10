सपा ने की आजमगढ़ में छह लाख मतदाताओं के नाम काटने की शिकायत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा ज्ञापन
समाजवादी पार्टी (सपा) ने आजमगढ़ में छह लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर मुख्य निर्वाचन ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में आजमगढ़ के विधानसभा क्षेत्रों में छह लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटने की साजिश का आरोप लगाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भेजे ज्ञापन में इसकी जांच कराने की मांग की है। बस्ती, अमरोहा, कानपुर देहात व बाराबंकी में भी गड़बड़ी की शिकायत की गई है।
प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मंगलवार को पार्टी नेता केके श्रीवास्तव, डाॅ. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि आजमगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पर अनुचित दबाव बनाकर सपा समर्थक मतदाताओं के नाम काटने के लिए आधे-अधूरे मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिया गया है। वर्ष 2003 की सूची में शामिल मतदाताओं को भी श्रेणी तृतीय में दर्शाया गया है।
बस्ती में अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व लापता एवं मृतक मतदाताओं की अधूरी सूची बीएलओ द्वारा राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को दी जा रही है। अमरोहा, कानपुर देहात, बाराबंकी में वर्ष 2003 की मतदाता सूची न होने, मतदाताओं के नाम लापता होने आदि शिकायतें हैं।
ज्ञापन के साथ पार्टी के वाराणसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा का शिकायती पत्र संलग्न करते हुए कहा गया है कि आशुतोष सिन्हा द्वारा अपना और स्वजन के गणना प्रपत्र एक साथ जमा किए गए थे, परंतु सभी के नाम अलग-अलग मतदान बूथों पर दर्ज कर दिए गए हैं। सपा ने आयोग से कार्रवाई की मांग की है।
