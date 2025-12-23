Language
    सपा ने लगाए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप, SP प्रदेश अध्यक्ष बोले- नहीं हुई सैकड़ों नामों की मैपिंग 

    By Jagran News Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर बरेली-मुरादाबाद शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता स ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर बरेली-मुरादाबाद शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र में प्रकाशित मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली और हेराफेरी की शिकायत की है। अयोध्या में विधान सभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में सैकड़ों नामों की मैपिंग न होने की भी बात कही है।

    प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेता केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में एक ही नाम, पिता का नाम व पते से डबल-डबल वोट बनाए गए हैं। कई मतदाताओं के नाम के आगे एक ही व्यक्ति का फोटो चस्पा है। महिला के नाम के आगे पुरुष का फोटो लगा है।

    वहीं निर्वाचन क्षेत्र में शामिल जिलों की सूची में अन्य जिलों के शिक्षकों के नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। फर्जी शिक्षक मतदाता की पहचान न हो, इसके लिए विद्यालय का नाम, मतदाता का पता अंकित नहीं किया गया है। एक तो 78 वर्ष के व्यक्ति को वोटर बना दिया गया है। वहीं अयोध्या की मतदाता सूचियों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में कई नाम लापता हैं। शिकायत के बाद भी सूची पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ज्ञापन में कार्रवाई की मांग की गई है। 