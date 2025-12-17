SIR in UP: सपा ने की जीवित मतदाताओं को मृत दर्शाने की शिकायत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन देकर कई विधान सभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा जीवित मतदाताओं को मृत दिखाकर गणना प्रपत्र सबमिट करने की शिकायत की है। कहा गया है कि साक्ष्यों सहित शिकायत दिए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेता केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि झांसी सदर विधान सभा क्षेत्र में मतदेय स्थल संख्या-2 में 23 मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भर कर जमा करने के बाद बीएलओ द्वारा उनको मृत दर्शाकर प्रपत्र सबमिट कर दिए गए।