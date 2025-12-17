Language
    SIR in UP: सपा ने की जीवित मतदाताओं को मृत दर्शाने की शिकायत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:44 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। सपा ने आरोप लगाया है कि कई जीवित मतदाताओं को मृत दर्शाया गया ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन देकर कई विधान सभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा जीवित मतदाताओं को मृत दिखाकर गणना प्रपत्र सबमिट करने की शिकायत की है। कहा गया है कि साक्ष्यों सहित शिकायत दिए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

    प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेता केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि झांसी सदर विधान सभा क्षेत्र में मतदेय स्थल संख्या-2 में 23 मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भर कर जमा करने के बाद बीएलओ द्वारा उनको मृत दर्शाकर प्रपत्र सबमिट कर दिए गए।

    गणना प्रपत्र व आनलाइन डिटेल की फोटो कापी सहित लिखित शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई थी, परंतु अब तक कुछ नहीं किया गया है। अन्य जगह भी ऐसा हुआ है।

    वहीं, कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधान सभा क्षेत्र में कई बूथों पर 2003 की मतदाता सूची, वर्तमान मतदाता सूची में मैच नहीं कर रही है।

    बदायूं के शेखूपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदेय स्थल- 116 पर भाजपा ने एक बीएलओ को ही अपना बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर दिया है। ज्ञापन में सभी मामलों में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।