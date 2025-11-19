मुजफ्फरनगर और झांसी में SIR अभियान में हुई गड़बड़ी? सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा ज्ञापन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सपा द्वारा लगातार गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया जा रहा है। बुधवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुजफ्फरनगर में बीएलओ पर मतदाताओं के ऊपर दवाब बनाने का आरोप लगाया और दो-दो गणना पत्र वितरित कराने की मांग की। वहीं झांसी के विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड कराने की भी मांग की गई है।

प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली व मीरापुर विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित नहीं किया जा रहा है।

वह, ग्राम प्रधान, कोटेदार या सत्ता पक्ष के नेता के यहां बैठकर मतदाताओं को बुला-बुला कर सिर्फ एक-एक गणना प्रपत्र दे रहे है। गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज लगाने के लिए मतदाताओं पर दबाव बना रहे है, जिससे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है।