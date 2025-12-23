सपा ने लगाया मुस्लिम मतदाताओं के नाम डिलीट करने की कोशिश का आरोप, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग
सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सहारनपुर में मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी का आरोप लगाया है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजकर अ
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के नाम ज्ञापन भेजकर सहारनपुर नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी किए जाने का आरोप लगाया है। इस पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेता केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव पर प्रत्येक मुस्लिम बाहुल्य मतदेय स्थल के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा पूर्व में भरे गए 200-300 गणना प्रपत्र फिर से जांच के लिए दे दिए गए हैं।
बीएलओ से गणना प्रपत्र में मतदाता के आधार कार्ड का विवरण देने के लिए कहा गया है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना है। बीएलओ द्वारा इसकी जानकारी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को भी नहीं दी जा रही है। मांग की है कि तत्काल बीएलए को मतदेय स्थलवार गणना प्रपत्रों की जानकारी दी जाए।
