लखनऊ में सभी नगर निगमों में कूड़े से बनेंगी ये 3 चीजें, गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र करने पर जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से बायो गैस, चारकोल और बिजली बनाई जाती है। सभी 17 नगर निगमों में इसकी शुरुआत की जा रही है। लखनऊ के सिवरी में कूड़े से बायोगैस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वाराणसी में एनटीपीसी की मदद से चारकोल बनाने की तैयारी है।

इसके अलावा अयोध्या और वाराणसी में पूजा में चढ़ने वाले फूलों से अगरबत्ती बनाई जा रही है। सहायक निदेशक ऋतु सुहास ने स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम ये जानकारी दी।

निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा ने कहा कि गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने के साथ ही उसका सही इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग करने से उसका पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) और खाद (कंपोस्टिंग) बनाना आसान हो जाता है। इससे शहरों और गांवों को साफ-सुथरा कचरा मुक्त बनाने में मदद मिलती है।