CM Grid Yojana: नए साल में खास दिखेंगी यूपी की 7 सड़कें, हरियाली के साथ पार्किंग भी... फुटपाथ पर बैठने तक का इंतजाम

भूूमिगत छह पाइप डाले गए हैं, जिससे टेलीफोन, इंटरनेट के तारों को ले जाया जाएगा। सड़क पर वाहन न खड़ा हो, इसके लिए हर कुछ दूरी पर पार्किंग भी बनाई गई है। बैठने के लिए बेंच के साथ ही जगह-जगह हरियाली से संवारा जाएगा। इन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाया गया है। वर्तमान अतिक्रमण को हटाकर सड़क को चौड़ा किया गया है तो घरों से सीवर व जलनिकासी के पाइप भी भूमिगत होंगे। जनवरी तक सभी सड़कों को स्मार्ट बनाने का काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।



सीएम ग्रिड परियोजना से बनने वाली इन स्मार्ट सड़कों की कई स्तर पर निगरानी भी की जा रही है। सीएम ग्रिड फेज-एक में सात प्रमुख सड़कों का निर्माण और सुधार कार्य कराना जाना है। मंगलवार को यूूपीडा के सीईओ महेंद्र बहादुर सिंह निर्माणाधीन कार्यों को देखा और काम में तेजी लाने को कहा। उनके साथ नगर आयुक्त गौरव कुमार, यूपीडा के डिप्टी सीईओ अरविंद श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (सिविल) महेश चंद्र वर्मा, मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक) मनोज प्रभात, अधिशासी अभियंता अतुल मिश्रा भी थे।



टीम ने पुरनिया अलीगंज रोड से सावित्री अपार्टमेंट होते हुए जनगणना निदेशालय, कुर्सी रोड तक बनाई जा रही सड़क को देखा। सैंपल स्ट्रेच, आन-स्ट्रीट पार्किंग, फुटपाथ निर्माण में स्टेपिंग, टाइल्स कार्य, स्ट्राम वाटर ड्रेन तथा ओवरहेड लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए पावर व ओएफसी डक्ट के चल रहे निर्माण को देखा गया। टीम ने महानगर मंदिर मार्ग गोल मार्केट चौराहे से कपूरथला चौराहे तक हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।



स्थानीय नागरिकों ने टीम को बताया कि सीएम ग्रिड परियोजना से उनका क्षेत्र पहले से अधिक आकर्षक और व्यवस्थित दिख रहा है। लोगों ने कहा कि नई स्ट्रीट डिजाइन से सड़क को नया आधुनिक रूप मिला है। टीम ने इग्नू रोड से एलएन हाउस तक हो रहे कार्यों को भी देखा। टाइल्स वर्क, स्ट्राम वाटर ड्रेन तथा अंडरग्राउंड पावर व ओएफसी डक्ट का निर्माण जारी है। इसी तरह एलडीए कालोनी कानपुर रोड के रजनी खंड में चल रहे कार्यों को भी देखा गया।