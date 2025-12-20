Language
    Smart Meter: सोमवार से काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। अगर आपके परिसर में स्मार्ट मीटर लगा है और बिल बकाया है या फिर माइनस में चल रहा है तो सोमवार को आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए रविवार को हर हाल में बिजली का बिल जरूर जमा कर दें। बिजली विभाग ऐसे बकाएदारों के कनेक्शन साफ्टवेयर के जरिए काट देगा।

    लखनऊ मध्य जोन के अधिशासी अभियंता (कलेक्शन) अनूप कुमार सिंह ने बताया कि काफी समय से स्मार्ट मीटर के वह उपभोक्ता, जिन्होंने भुगतान नहीं कर रहे हैं अथवा नेगेटिव में चल रहा है तो जमा कर दें। 22 दिसंबर से कनेक्शन काटने के लिए टीमों को निर्देशित किया गया है।

    गोमती नगर जोन, जानकीपुरम जोन और अमौसी जोन में भी ऐसे बकाएदारों की लिस्ट तैयार करके कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता UPPCL Consumer App व UPPCL SMART App पर उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल डाउनलोड करने, बिल जनरेट करने, मीटर रीचार्ज करने, बिल हिस्ट्री चेक करने और प्री पेड मीटर में अपना बचा हुआ बैलेंस चेक करने की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी उपभोक्ता App डाउनलोड कर यह सुविधा उठा सकता है।

    यूपीनेडा एमडी के परिसर में भी लगा स्मार्ट मीटर
    यूपीनेड के निदेशक इंद्रजीत सिंह के बटलर टावर स्थित परिसर में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगा दिया। खासबात है कि यूपीनेडा के निदेशक ने आम जन से भी स्मार्ट मीटर लगाने की अपील करते हुए कहा है कि यह मीटर फायदेमंद है। रूफटाप सोलर लगवाने के दौरान इस मीटर को बदलने की जरूरत नहीं है। यही मीटर नेट मीटर में भी काम आ जाता है।
