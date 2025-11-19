स्मार्ट मीटर से परेशान होकर उपभोक्ता कटवा रहे कनेक्शन, विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा हालात चिंताजनक
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटरों से परेशान होकर 255 उपभोक्ताओं द्वारा बिजली कनेक्शन कटवाने पर चिंता जताई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्मार्ट मीटरों को सही बताया, पर कंपनी की रिपोर्ट कुछ और ही दर्शाती है। बांदा, झांसी और कानपुर में कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन कटवा दिए हैं, और कई मीटरों में तकनीकी खराबी पाई गई है। इससे स्मार्ट मीटरों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बांदा, झांसी, कानपुर प्रथम व कानपुर द्वितीय जोन में स्थायी रूप से 255 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटवाने को चिंताजनक बताया है।
उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता बिना बिजली के नहीं रह सकता। अधिक बिल या स्मार्ट मीटर की समस्याओं से परेशान होकर कनेक्शन कटवाए जा रहे हैं, तो ये बिजली कंपनियों के लिए गंभीर चेतावनी है।
उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बयान दिया है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल सही हैं। वे स्मार्टफोन की तरह काम करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली एक कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बांदा, झांसी और कानपुर खंडों में 255 उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन स्थायी रूप से कटवा दिए हैं।
ये भी पता चला है कि 1973 उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी रूप से कटे पाए गए, यानी वे रिचार्ज न कर पाने के कारण बिजली से वंचित हैं। 303 उपभोक्ताओं के मीटर से केबल कटी मिली। 60 उपभोक्ताओं के मीटर केबल क्षतिग्रस्त मिले। 136 उपभोक्ताओं के मीटर बायपास मिले।
103 उपभोक्ताओं के मीटर साइट पर मिले ही नहीं। 23 मामलों में वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त पाया गया। इससे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की तकनीकी विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
