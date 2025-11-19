स्मार्ट मीटर से परेशान होकर उपभोक्ता कटवा रहे कनेक्शन, विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा हालात चिंताजनक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बांदा, झांसी, कानपुर प्रथम व कानपुर द्वितीय जोन में स्थायी रूप से 255 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटवाने को चिंताजनक बताया है।

उन्होंने कहा कि कोई भी उपभोक्ता बिना बिजली के नहीं रह सकता। अधिक बिल या स्मार्ट मीटर की समस्याओं से परेशान होकर कनेक्शन कटवाए जा रहे हैं, तो ये बिजली कंपनियों के लिए गंभीर चेतावनी है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बयान दिया है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल सही हैं। वे स्मार्टफोन की तरह काम करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली एक कंपनी ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बांदा, झांसी और कानपुर खंडों में 255 उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन स्थायी रूप से कटवा दिए हैं।