Driving Licence in UP: यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर बड़ा अपडेट, इन तीन कंपनियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
धर्मेश अवस्थी, लखनऊ। आखिरकार प्रदेश में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने के लिए तीन कंपनियां तय हो गई हैं। शासन ने सभी को 25-25 जिले आवंटित किया है, ताकि संबंधित जिलों में डीएल बनाने का कार्य तेजी से हो सके। हजारों डीएल न बन पाने से कई बार असहज स्थिति हो चुकी है।
परिवहन विभाग वाहन चालकों को स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता आ रहा है। 2019 में स्मार्ट चिप कंपनी को पांच साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी तय अवधि में ही डीएल आपूर्ति समय पर नहीं कर पाई। नियमानुसार एक सप्ताह में डीएल आवेदक के पते पर पहुंचना था। कभी चिप की कमी और कभी तकनीक में गड़बड़ी से हजारों डीएल महीनों बाद तक नहीं पहुंचाए जा सके।
रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान चिप उपलब्ध न होने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। उल्लेखनीय है कि चिप की आपूर्ति यूक्रेन से होती रही है। 2023 में एक समय तीन लाख ड्राइविंग लाइसेंस लंबित हो गए थे। प्रदेश भर में प्रतिदिन 10 हजार ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन होते हैँ। स्मार्ट चिप कंपनी की खराब डिलिवरी के बाद भी नई कंपनी तलाशी नहीं जा सकी, फरवरी 2024 से लगातार कंपनी की समय सीमा तीन तीन माह के लिए बढ़ाई जाती रही।
नई कंपनी के लिए छह माह पहले निकाले गए टेंडर में 15 से अधिक कंपनियों ने आवेदन किया था, शासन ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर इसी माह किसी एक कंपनी के बजाए राेजमार्टा, फोकाम नेट व सिल्वर टच इंडिया लिमिटेड नाम की तीन कंपनियों को कार्य सौंपा। सभी को 25-25 जिले आवंटित किए गए हैं। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने बताया कि पहली दिसंबर से तीनों कंपनियां कार्य करना शुरू करेंगी । इसकी सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अभी तक कार्यरत निजी स्टाफ नई कंपनी व अधिकारियों की स्वीकृति पर कार्य करेगा।
रोजमार्टा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
वाराणसी, वाराणसी विस्तार, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थ नगर, मीरजापुर, संत रविदास नगर भदोही, सोनभद्र, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, सहारनपुर व शामली
सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
हरदोई, लखीमपुर-खीरी, लखनऊ, ट्रांसगोमती देवा रोड, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, जेपी नगर अमरोहा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर
फोकाम नेट प्राइवेट लिमिटेड
आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, बांदा, चित्रकूट, हाथरस, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी।
