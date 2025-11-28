Language
    प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे स्मार्ट सिटी GM की हार्टआटैक से मौत

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:43 AM (IST)

    स्मार्ट सिटी परियोजना के महाप्रबंधक 62 वर्षीय एके सिंह का लालबाग स्थित कार्यालय में प्रशिक्षु आइएएस अधिकारियों को योजना समझाते समय हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और स्टंट ऑपरेशन किया गया, लेकिन दो बार हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मौत हो गई।    

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्मार्ट सिटी परियोजना के महाप्रबंधक एके सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह लालबाग स्थित परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षु आइएएस अधिकारियों को स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे।

    दोपहर में अचानक तबियत बिगड़ने पर कमरे में आ गए और सहयोगी कर्मचारी को घबराहट होने की बात बताई। 62 वर्षीय एके सिंह को महानगर के निजी अस्पताल ले जाया, जहां हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। आपरेशन कर स्टंट भी डाला गया, लेकिन दो बार हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई।

    गोमतीनगर के विकास खंड निवासी एके सिंह का शुक्रवार को दोपहर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वह एलडीए के मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्त थे।