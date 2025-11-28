प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे स्मार्ट सिटी GM की हार्टआटैक से मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। स्मार्ट सिटी परियोजना के महाप्रबंधक एके सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह लालबाग स्थित परियोजना कार्यालय में प्रशिक्षु आइएएस अधिकारियों को स्मार्ट सिटी से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दे रहे थे।

दोपहर में अचानक तबियत बिगड़ने पर कमरे में आ गए और सहयोगी कर्मचारी को घबराहट होने की बात बताई। 62 वर्षीय एके सिंह को महानगर के निजी अस्पताल ले जाया, जहां हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। आपरेशन कर स्टंट भी डाला गया, लेकिन दो बार हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई।