यूपी में आयुष एप से मिलेगी ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन की सुविधा, अस्पताल में नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन
उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग ने एक नया एप लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से मरीज घर बैठे ही ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेश ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुष विभाग आईआईटी कानपुर के सहयोग से एप विकसित करेगा। इससे मरीजों को ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। अस्पताल और आयुष केंद्रों में पंजीकरण के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मरीज अपने मोबाइल से ही घर बैठे डॉक्टर से मिलने के लिए ऑनलाइन समय ले सकेंगे।
प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार ने बताया कि आयुष एप बनाने के लिए आईआईटी कानपुर से बातचीत चल रही ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होने से मरीजों के समय की बचत होगी और अस्पतालों में भीड़ भी कम होगी।
विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी। एप पर इलाज, दवाओं की जानकारी, नजदीकी आयुष अस्पताल, डिस्पेंसरी की सूची, डाक्टरों का विवरण और स्वास्थ्य संबंधी सुझाव भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
आयुष एप को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि आम नागरिक भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। ये सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद होगा, जिससे मरीजों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहे।
भविष्य में टेली-परामर्श, ऑनलाइन रिपोर्ट और डिजिटल हेल्थ रिकार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। इससे मरीजों को घर बैठे ही विशेषज्ञ डाक्टरों की सलाह मिल सकेगी।
इसके अलावा आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी आसानी से मिलेगी।
