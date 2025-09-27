Language
    सीतापुर BSA के समर्थन में आई यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन, सरकार से कर दी ये मांग

    By Dilip Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:26 PM (IST)

    सीतापुर में बीएसए की पिटाई के मामले में समर्थन-विरोध जारी है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। यूपी एजुकेशन आफिसर्स एसोसिएशन बीएसए के समर्थन में आई है और अधिकारी के चरित्र हनन की निंदा की है। एसोसिएशन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और महिला शिक्षक के सम्मान के विरुद्ध प्रचार की निंदा की।

    बीएसए के समर्थन में आई यूपी एजुकेशनल आफिसर्स एसोसिएशन।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सीतापुर में प्रधानाध्यापक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) की पिटाई के मामले में समर्थन-विरोध का मामला थम नहीं रहा। शुक्रवार को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने मामले निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी।

    इसके बाद शनिवार को यूपी एजुकेशन आफिसर्स एसोसिएशन, बीएसए के समर्थन में आ गई। एसोसिएशन ने अधिकारी के चरित्र हनन की कोशिश की निंदा की और शिक्षा महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

    सीतापुर में 23 सिंतबर को प्राथमिक विद्यालय नंदवा के प्रधानाध्यापक बिजेंद्र कुमार वर्मा ने कार्यालय के अंदर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर बेल्ट से हमला किया था। प्रकरण की जांच प्रशासन व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा की जा रही है।

    शनिवार को यूपी एजुकेशनल आफिसर्स एसोसिएशन ने कार्यकारिणी की बैठक में घटना की निंदा की। कहा गया कि आए दिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे अधिकारियो में रोष है।

    एक फोटो का इस्तेमाल करके इंटरनेट मीडिया पर बीएसए के चरित्र पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, जबकि अधिकारी के साथ में खड़ी महिला उनकी धर्मपत्नी है। किसी भी महिला शिक्षिका के साथ नाम से इंटरनेट मीडिया पर प्रचारित करना महिला शिक्षक के सम्मान के विरुद्ध है। इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।