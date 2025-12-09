IG एलआर कुमार करेंगे कफ सीरप मामले की जांच, SIT के अध्यक्ष बने; एक माह में सौंपेंगे रिपोर्ट
कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध सप्लाई के सिंडीकेट के विरुद्ध जांच के लिए आइजी एलआर कुमार के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई है। एसआइटी में एसएसपी एसटीएफ सु ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध सप्लाई के सिंडीकेट के विरुद्ध गहन जांच के लिए आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार की अगुवाई में तीन सदस्यीय एसआइटी गठित की गई है।
एसआइटी में एसएसपी एसटीएफ सुशील घुले चन्द्रभान व खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार जैन बतौर सदस्य शामिल हैं। एसआइटी एक माह में अपनी रिपोर्ट शासन काे देगी। गृह विभाग ने एसआइटी के गठन का आदेश जारी किया है।
एसआइटी कफ सीरप मामले में शामिल रहे सुपरस्टाकिस्टों से लेकर उनके नेटवर्क से जुड़े कारोबारियों की सिलसिलेवार पड़ताल करेगी।
कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री/भंडारण व तस्करी में पकड़े गए आरोपितों का नेटवर्क अन्य राज्यों के साथ ही प्रदेश के बड़े शहरों में फैला है। मामले में अब तक 28 जिलों में 128 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं।
मामला कई जिलों व विभागों से जुड़ा होने के चलते शासन ने एसआइटी का गठन कर पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराने व सभी आरोपितों को चिन्हित करने के लिए एसआइटी गठित की है। मामले में मुख्य आरोपित वाराणसी निवासी शुभम अग्रवाल व उसके कुछ अन्य साथी दुबई भाग निकले थे। एसआइटी उनका प्रत्यर्पण भी कराएगी।
यह होंगे मुख्य दायित्व
- कफ सीरप की तस्करी में अवैध रूप से हुए लेनदेने की विस्तृत जांच
- सीरप के डायवर्जन की पूरी पड़ताल
- अंतरराज्यीय नेटवर्क व अवैध रूप से कमाए धन की अग्रिम जांच
- विदेश भाग निकले आरोपितों को प्रत्यर्पण
- विभिन्न जिलों में दर्ज मुकदमों की समग्रता में विवेचना
- आरोपितों के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्यों का संकलन कराना
