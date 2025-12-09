IG एलआर कुमार करेंगे कफ सीरप मामले की जांच, SIT के अध्यक्ष बने; एक माह में सौंपेंगे रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध सप्लाई के सिंडीकेट के विरुद्ध गहन जांच के लिए आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार की अगुवाई में तीन सदस्यीय एसआइटी गठित की गई है। एसआइटी में एसएसपी एसटीएफ सुशील घुले चन्द्रभान व खाद्य सुरक्षा के सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार जैन बतौर सदस्य शामिल हैं। एसआइटी एक माह में अपनी रिपोर्ट शासन काे देगी। गृह विभाग ने एसआइटी के गठन का आदेश जारी किया है।

एसआइटी कफ सीरप मामले में शामिल रहे सुपरस्टाकिस्टों से लेकर उनके नेटवर्क से जुड़े कारोबारियों की सिलसिलेवार पड़ताल करेगी। कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री/भंडारण व तस्करी में पकड़े गए आरोपितों का नेटवर्क अन्य राज्यों के साथ ही प्रदेश के बड़े शहरों में फैला है। मामले में अब तक 28 जिलों में 128 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं।

मामला कई जिलों व विभागों से जुड़ा होने के चलते शासन ने एसआइटी का गठन कर पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कराने व सभी आरोपितों को चिन्हित करने के लिए एसआइटी गठित की है। मामले में मुख्य आरोपित वाराणसी निवासी शुभम अग्रवाल व उसके कुछ अन्य साथी दुबई भाग निकले थे। एसआइटी उनका प्रत्यर्पण भी कराएगी।