रायबरेली में एसआईआर कार्यक्रम: दो हजार स्कूल खुले, पांच हजार कर्मचारी उपस्थित

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का कार्य लगातार जारी है। इसको लेकर सभी विभाग अलर्ट हैं। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग दो हजार 70 परिषदीय विद्यालय रविवार को खुले रहे। इस दौरान शिक्षक सहित लगभग साढे चार से पांच हजार कर्मचारी मौजूद रहे।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी राहुल सिंह ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजा, जिसमें कहा कि आयोग के निर्देशानुसार जिन परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय जहां बूथ बनाए गए हैं। वह सभी विद्यालय पूर्व की भांति खुले रहेंगे। उसमें कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका, अनुदेशक, शिक्षा मित्र व अनुचर विद्यालय में समयानुसार उपस्थिति होकर एसआईआर के कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी के तहत रविवार को विद्यालय अपने निर्धारित समय पर खुला।

सभी बीएलओ व संबंधित कर्मचारी समय पर पहुंच गए। 2003 की मतदाता सूची से गणना प्रपत्र का मिलान किया गया। इसके बाद भरे हुए प्रपत्र की सूची बनाई गई। सभी जगह मिलाकर लगभग दो से ढाई हजार मतदाता मौके पर पहुंच कर जानकारी लेते रहे।