रायबरेली में एसआईआर कार्यक्रम: दो हजार स्कूल खुले, पांच हजार कर्मचारी उपस्थित
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट (एसआईआर) के एक कार्यक्रम के लिए दो हजार विद्यालय खुले रहे। इस दौरान लगभग पांच हजार कर्मचारी मौजूद थे। एसआईआर कार्यक्रम के चलते बड़ी संख्या में विद्यालय खुले रहे, जिससे शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का कार्य लगातार जारी है। इसको लेकर सभी विभाग अलर्ट हैं। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग दो हजार 70 परिषदीय विद्यालय रविवार को खुले रहे। इस दौरान शिक्षक सहित लगभग साढे चार से पांच हजार कर्मचारी मौजूद रहे।
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी राहुल सिंह ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजा, जिसमें कहा कि आयोग के निर्देशानुसार जिन परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय जहां बूथ बनाए गए हैं। वह सभी विद्यालय पूर्व की भांति खुले रहेंगे। उसमें कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका, अनुदेशक, शिक्षा मित्र व अनुचर विद्यालय में समयानुसार उपस्थिति होकर एसआईआर के कार्य में पूर्ण सहयोग करेंगे। इसी के तहत रविवार को विद्यालय अपने निर्धारित समय पर खुला।
सभी बीएलओ व संबंधित कर्मचारी समय पर पहुंच गए। 2003 की मतदाता सूची से गणना प्रपत्र का मिलान किया गया। इसके बाद भरे हुए प्रपत्र की सूची बनाई गई। सभी जगह मिलाकर लगभग दो से ढाई हजार मतदाता मौके पर पहुंच कर जानकारी लेते रहे।
कई मतदाता हाथों हाथ स्वयं और परिवार का गणना प्रपत्र ले रहे थे और मौके पर ही उसे भरकर जमा भी कर रहे थे। कई लोगों ने एसआइआर को लेकर अपनी सभी जिज्ञासा भी दूर की। बीएलओ व स्टाफ मौके पर ही सभी के प्रश्नों का सही से जवाब देते नजर आए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।