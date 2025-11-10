Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR: वर्ष 2003 की सूची में नहीं हैं मैनपुरी की भोगांव विधान सभा क्षेत्र के 400 मतदाताओं के नाम, सपा ने जताई आपत्ति

    By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    SIR: भोगांव विधान सभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन संख्या 222 में लगभग 400 मतदाताओं के नाम गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर रोक लगाने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    भोगांव विधान सभा क्षेत्र (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित मैनपुरी के भोगांव के सीओ के बाद एक बार फिर भोगांव चर्चा में है। अब भोगांव काे समाजवादी पार्टी ने चर्चित कर दिया है।

    समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची में मैनपुरी जिले की भोगांव विधान सभा क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन संख्या 222 में लगभग 400 मतदाताओं के नाम गायब होने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर रोक लगाने की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 2003 की मतदाता सूची के आधार पर एसआइआर कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन भोगांव विधान सभा क्षेत्र की 2003 की सूची में करीब 400 नाम गायब हैं। पुरानी सूची में नाम न होने से इन मतदाताओं के नाम डिलीट होने का खतरा है। ऐसे में यह मतदाता आगामी चुनाव में मतदान से भी वंचित हो जाएंगे।

    समाजवादी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि यह भारत निर्वाचन आयोग के नियम के विरुद्ध एवं निर्देशों का खुला उल्लंघन है। पार्टी ने कहा कि एसआइआर प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, ताकि मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रह सकें और लोकतंत्र की रक्षा हो सके। ज्ञापन की प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी भेजी गई है।