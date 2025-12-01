SIR in UP: अब सिर्फ 23 प्रतिशत मतदाताओं के भरने हैं गणना फॉर्म, 18,582 बीएलओ ने पूरा किया डिजिटाइजेशन कार्य
उत्तर प्रदेश में एसआईआरके अंतर्गत अब सिर्फ 23% मतदाताओं के गणना फॉर्म भरने शेष हैं। 18,582 बीएलओ ने डिजिटलीकरण का काम पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया से मतदाता सूची को अपडेट करने और त्रुटि रहित बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर ) अभियान में 77 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। यानी कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 11.95 करोड़ के फॉर्म जमा हो गए हैं। इनका डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। अब केवल 23 प्रतिशत मतदाता शेष बचे हैं। एसआईआर फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर कर दी गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर गणना प्रपत्रों के संग्रह और डिजिटाइजेशन की स्थिति का आकलन किया। आयोग ने इस कार्य में लगे सभी कार्मिकों को प्रोत्साहित करते हुए निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
अब केवल 3.49 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र ही जमा करने के लिए रह गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस प्रक्रिया में लगे कार्मिकों की मेहनत और निष्ठा से यह उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश के 18,582 बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर लिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन मतदाताओं से अपील की है जिन्होंने अभी तक अपना भरा हुआ गणना प्रपत्र बीएलओ को उपलब्ध नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना शीघ्र जमा कर दें, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सके।
