SIR in UP: समाजवादी पार्टी ने लगाया वीआरसी से जाति के आधार पर कर्मचारी हटाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया से जुड़े एवं मतदाता पंजीकरण केंद्रों (वीआरसी) में कई वर्षों से कार्यरत यादव और मुस्लिम कर्मचारियों को जाति के आधार पर सेवा से बर्खास्त किए जाने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है।

प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बुधवार को पार्टी नेता केके श्रीवास्तव व राधेश्याम सिंह ने यह ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित वीआरसी पर कई वर्षों से कार्यरत आपरेटरों को भाजपा नेताओं के दबाव में जाति के आधार पर बर्खास्त किया जा रहा है। फर्रुखाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति पर टीनम यादव, सुनील यादव, असलम खान को हटाया गया है। इसे रोका जाए और बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल कर एसआइआर में उनकी सेवाएं ली जाएं। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रयागराज, रायबरेली, गोंडा, जौनपुर, चित्रकूट में कई विधानसभा क्षेत्रों में वैध मतदाताओं के नामों को गलत तरीके से बीएलओ द्वारा श्रेणी तृतीय में सबमिट किया जा रहा है। इसकी जांच कर गणना प्रपत्रों को श्रेणी प्रथम या श्रेणी द्वितीय में जमा कराया जाए।