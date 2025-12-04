Language
    SIR in UP: समाजवादी पार्टी का गंभीर आरोप, हर जिले में लाखों मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    SIR in UP: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर शिकायत की है कि बूथ लेवल अधिकारियों ( ...और पढ़ें

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में हर जिले में लाखों मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी चार नवंबर से लगातार आरोप पर आरोप लगा रही है।

    समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर शिकायत की है कि बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, मुस्लिम और दलित बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में गणना प्रपत्र का शत प्रतिशत वितरण एवं संग्रह नहीं किया जा रहा है। गणना प्रपत्र को अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और मृतक श्रेणी में भर कर जमा किया जा रहा है। इसके कारण 16 दिसंबर को प्रकाशित होने मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) में ऐसे सभी नाम डिलीट रहेगें।

    प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पार्टी नेता केके श्रीवास्तव, डा. हरिश्चंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि प्रयागराज में 2,94,895 मतदाताओं और कानपुर में 2,17,500 के नाम अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व मृतक श्रेणी में डाल दिए गए हैं। कन्नौज के तिर्वा विधानसभा क्षेत्र में 444 मतदाताओं को साथ भी यही हुआ है।

    वहीं प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा में 2003 की मतदाता सूची में मतदेय स्थल संख्या-186 में 1143 मतदाता लापता हो गए हैं। संभल में बीएलओ पर गुरुवार को ही सभी प्रपत्र जमा करने का दबाव बनाया गया। सपा ने इसकी जांच कराकर गणना प्रपत्र में संशोधन एवं परिवर्तन कराने की मांग की है।