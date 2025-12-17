SIR in UP: लखनऊ की मतदाता सूची से कम हो जाएंगे लगभग 30 प्रतिशत वोटर
SIR in UP: लखनऊ के मलिहाबाद और मोहनलालगंज विधानसभा में सबसे अधिक 80 प्रतिशत मतदाता सूची में बरकरार हैं। मौजूदा सूची में से केवल 69.30 प्रतिशत मतदाताओं ...और पढ़ें
राजीव बाजपेयी, जागरण, लखनऊ : निर्वाचन आयोग के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) में राजधानी की मतदाता सूची से तीस प्रतिशत वोटर कम होंगे। इनमें मृत, डुप्लीकेट और विस्थापित वोटर हैं, जो विशेष सघन पुनरीक्षण के बाद सामने आए हैं।
लखनऊ के कैंट और उत्तर क्षेत्र विधानसभा में इस तरह के सबसे ज्यादा वोटर पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मतदाताओं की संख्या काफी कम है। मलिहाबाद और मोहनलालगंज विधानसभा में सबसे अधिक 80 प्रतिशत मतदाता सूची में बरकरार हैं। मौजूदा सूची में से केवल 69.30 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म ही आगे बढ़े हैं।
अब एसआइआर के शेष दिनों में इस आंकड़े में आंशिक परिवर्तन की ही संभावना है। लखनऊ की मौजूदा सूची में 39,67,349 मतदाता हैं। लखनऊ की मतदाता सूची में बाहरी वोटरों के शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। एसआइआर में लखनऊ पूर्व, उत्तर और कैंट क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी वोटर मिले हैं।
सत्यापन के बाद जिला निर्वाचन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मलिहाबाद पहले नंबर पर है, जिसमें 82.42 प्रतिशत मतदाता सूची में बने रहेंगे। दूसरे नंबर पर भी ग्रामीण क्षेत्र की मोहनलालगंज विधानसभा है, जहां के 82.24 प्रतिशत मतदाताओं के फार्म का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान ऐसे तमाम मतदाता पाए गए, जिनकी मृत्यु काफी पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक मतदाता सूची में उनकी मौजूदगी दर्ज है।
सूची में सबसे बड़ी संख्या विस्थापित वोटरों की है। यह संख्या साढ़े पांच लाख से अधिक है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार व नौकरी की तलाश में पलायन हुआ और मतदाता सूची में नाम भी दर्ज करा लिया। इसी तरह बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर भी पाए गए हैं।
डुप्लीकेट वोटरों की संख्या भी डेढ़ लाख के करीब है। कांग्रेस इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग फार्म नहीं भर पा रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि आधार कार्ड के आधार पर सूची में नाम दर्ज किया जाए।
अब कहां कितने मतदाता
मलिहाबाद 82.42 प्रतिशत
मोहनलालगंज 82.24 प्रतिशत
बीकेटी 77.80 प्रतिशत
लखनऊ पश्चिम 69.58 प्रतिशत
सरोजनीनगर 67.54 प्रतिशत
लखनऊ मध्य 64.19 प्रतिशत
लखनऊ पूर्व 62.12 प्रतिशत
लखनऊ उत्तर 60.76 प्रतिशत
लखनऊ कैंट 60.25 प्रतिशत
