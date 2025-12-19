Language
    SIR in UP: लखनऊ की ग्राम पंचायतों में बढ़े 34 हजार से अधिक वोटर, मोहनलालगंज में सबसे अधिक

    By Rajeev Bajpai Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:08 PM (IST)

    विधानसभा और लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची के लिए हो रहे विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान जहां बड़ी संख्या में वोटर घट रहे हैं वहीं ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों के लिए वृहद पुनरीक्षण में वोटरों की संख्या बढ़ी है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। विधानसभा और लोकसभा चुनावों की मतदाता सूची के लिए हो रहे विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान जहां बड़ी संख्या में वोटर घट रहे हैं वहीं ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनावों के लिए वृहद पुनरीक्षण में वोटरों की संख्या बढ़ी है। लखनऊ में ही अब तक 34 हजार से अधिक नए मतदाता सूची से जुड़ चुके हैं। छह फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा तब तक मतदाता सूची में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

    लखनऊ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से पहले 1055129 मतदाता थे। पुनरीक्षण के बाद अब तक मतदाताओं की संख्या 1089994 हो गई है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 561149 हैं और महिलाओं की संख्या 528845 है। वृहद पुनरीक्षण के दौरान अब तक 34865 मतदाता सूची में नए जोड़े गए हैं। पुनरीक्षण के दौरान आठ ब्लाकों में कुल 125377 वोटर शामिल किए गए और 91932 वोटर सूची से बाहर किए गए।

    इस तरह से देखा जाए तो जितने नए वोटर जोड़े गए उससे दोगुणे वोटर सूची से बाहर किए गए। जो वोटर हटाए गए उनमें मृत, डुप्लीकेट और विस्थापित वोटर हैं। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी यह प्रक्रिया चल रही है। 23 को मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 31 तक दावें और आपत्तियां मांगी गई हैं।

    छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अब तक जो आंकड़े सामने हैं उनमें बख्शी का तालाब ब्लॉक में सबसे अधिक वोटर हैं। दूसरे नंबर पर मोहनलालगंज ब्लॉक है।

    दरअसल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग सूची तैयार की जाती है। वहीं ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव के लिए अलग से सूची होती है।

    मोहनलालगंज में सबसे अधिक नए वोटर जुड़े

    आठ ब्‍लॉकों में से मोहनलालगंज में सबसे अधिक 23155 वोटर नए जोड़े गए। दूसरे नंबर पर गोसाईगंज रहा जहां पर 21399 वोटर शामिल हुए। तीसरे नंबर पर बख्शी का तालाब ब्लाक रहा जहां 19 हजार से अधिक वोटरों ने आवेदन किया।

    ब्लॉक पहले अब
    काकोरी 97365 101427
    गोसाईगंज 157531 163337
    चिनहट 35845 38533
    बीकेटी 184981 186882
    मलिहाबाद 143193 150987
    माल 143559 146975
    मोहनलालगंज 175195 180892
    सरोजनीनगर 117440 120961
    कुल 1055129 1089994