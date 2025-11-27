SIR in UP: सिर्फ सात दिन शेष, बीएलओ के पास नही हो सूची तो आनलाइन करें सर्च

जागरण संवाददाता, लखनऊ : मतदाता पुनरीक्षण अभियान में लगे बीएलओ के पास अगर 2003 की मतदाता सूची नहीं है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग की वेबसाइट पर पुरानी सूची है जिससे अपना नाम और भाग संख्या सहित पूरी जानकारी देख सकते हैं।

इतने पर भी अगर अभी तक सूची में नाम नहीं मिल रहा हो तो तत्काल आन लाइन देखकर बीएलओ को फार्म भरकर दें। चार दिसंबर तक एसआइआर होना है। इसलिए जल्द करें और अपने बीएलओ से संपर्क कर फार्म भरें।इसके लिए बस आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना है।

कैसे देखें नाम सबसे पहले https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर जाएं।

राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश चुनें।

“Search by Details” या “Search by Name” विकल्प चुनें।

अपना पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, लिंग और विधानसभा क्षेत्र (यदि ज्ञात हो) भरें।

सबमिट करने पर पता चलेगा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं।

इसके साथ ही EPIC नंबर और पोलिंग स्टेशन की जानकारी भी दिखाई देगी। पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रक्रिया

(CEO UP साइट से) https://ceouttarpradesh.nic.in/ पर जाएं।

Electoral Roll” या “Voter List” सेक्शन चुनें।

“Download Electoral Roll PDF” पर क्लिक करें।

जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें।

फिर संबंधित पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करें।

डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

वोटर लिस्ट PDF आपके डिवाइस में खुल जाएगी या डाउनलोड हो जाएगी।

PDF खोलें और Ctrl F से अपना नाम सर्च करें। इन बातों का रखें खास ख्याल

अगर किसी का नाम अगर 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/ आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा। वर्ष 2003 की एसआइआर की मतदाता सूची से मिलान करके अगर आवश्यकता होगी तो संबंधित के दस्तावेज मांग जाएंगे। चार दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा ताकि मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा सके। इस अवधि के बाद अगर नाम नहीं दर्ज करा पाएंगे तो अतिरिक्त फार्म 6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र) के साथ भरना होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण - गणना प्रपत्र /इन्यूमरेशन फार्म कहां से प्राप्त करें गणना प्रपत्र बीएलओ आपके घर जाकर दो प्रति में उपलब्ध कराएगा।

आप अपना गणना प्रपत्र / इन्यूमरेशन फार्म स्वयं https://voters.eci.gov.in तथा ECINET एप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर मतदाता का नाम 24.06.2025 तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है तो इन्यूमरेशन फार्म भरना होगा।

इन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं करने की सूरत में मतदाता सूची में नाम प्रकाशित नहीं होगा।

अगर जन्म भारत के बाहर हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन के जारी जन्म पंजीकरण संबंधित दस्तावेज के साथ फार्म भरना होगा। दूसरों को भी फार्म भरने में मदद करें

अपर नगर मजिस्ट्रेट सतीश त्रिपाठी ने कहा कि एसआइआर में केवल अपना ही फार्म नहीं भरें दूसरों को भी फार्म भरने में मदद करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। बीएलओ को सहयोग करें।