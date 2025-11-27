SIR in UP: टाली गई परिषदीय विद्यालयों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा, अब दस दिसंबर से होगी
SIR Campaign in UP: प्रदेश के परिषदीय और मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और अन्य स्टाफ के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में लगे होने के कारण कक्षा एक से आठवीं तक होने वाली अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तिथि बदल दी गई हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में अध्यापकों की व्यस्तता के कारण परिषदीय विद्यालयों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा टाल दी गई। 28 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षा 10 होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। इस बार परीक्षा में 2304 परिषदीय विद्यालयों के एक लाख 94 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे।
निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का महत्वपूर्ण काम चल रहा है और कई शिक्षक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में चुनाव संबंधी काम समय पर पूरा हो सके, इसलिए शिक्षा विभाग ने पुराना परीक्षा कार्यक्रम स्थगित कर नई तारीखें तय की हैं। शिक्षा विभाग ने नई समय-सारणी जारी कर दी है, जिसके अनुसार परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी।
शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी जिलों के बीएसए को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पहले परीक्षाएं 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक कराई जानी थीं, लेकिन अब ये 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी। शिक्षा विभाग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से पत्र मिला था, जिसमें बताया गया था कि कई शिक्षक बीएलओ जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। नई समय-सारणी के अनुसार दस दिसंबर से परीक्षाएं दो पालियों में होंगी पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक। परीक्षाओं से जुड़े बाकी सभी निर्देश पहले जैसे ही रहेंगे।
तय परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 10 दिसंबर को सभी विषयों की मौखिक परीक्षा, खेल, बेसिक क्राफ्ट, शारीरिक शिक्षा, स्काउटिंग आदि की परीक्षा होगी। 11 दिसंबर को गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत /उर्दू, 12 दिसंबर को हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, संस्कृत /उर्दू, 13 दिसंबर को गणित, हिंदी, सामाजिक विषय, विज्ञान, कला, संगीत और 15 दिसंबर को विज्ञान, हिंदी, कार्यानुभव, नैतिक शिक्षा व पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होगी।
दिसंबर में नहीं होगा निपुण विद्यालय मूल्यांकन
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डीएलएड प्रशिक्षुओं के जरिये प्रस्तावित निपुण विद्यालय मूल्यांकन अब दिसंबर में नहीं होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब यह मूल्यांकन 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच कराया जाएगा। इसके लिए एक नया कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। निपुण मूल्यांकन में कक्षा एक और दो के बच्चों की भाषा और गणित में सीखने तथा पढ़ने की क्षमता का आकलन किया जाता है। इसमें बच्चों का मूल्यांकन निपुण लक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। पिछले शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 48,061 विद्यालय निपुण विद्यालय के रूप में सफल घोषित किए गए थे।
