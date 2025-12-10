Language
    UP में एक बार और बढे़गा SIR का समय, निर्वाचन आयाेग से मांगा दो सप्ताह का समय; आदेश आज रात हाेने की संभावना

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:12 PM (IST)
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान

    राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊ: निर्वाचन आयाेग से उत्तर प्रदेश काे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए और समय मिलेगा। इसका आदेश बुधवार रात (आज) ही जारी हाेने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चुनाव आयोग से इनकी जांच के लिए 14 दिन का और समय और मांगा है। 

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यूपी में SIR की समयसीमा 14 दिन बढ़ाने का पत्र भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। संभावना है कि यूपी में SIR समय सीमा 14 दिन और बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। करीब 2.91 करोड़ वोटर्स के फार्म नहीं मिले है।

    उधर जारी अभियान के बीच उत्तर प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाताओं के नाम कट सकते हैं।उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 99.14 प्रतिशत (12.40 करोड़) डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है। इसमें 2.91 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में मिले हैं। यह सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को दी जाएगी।

    जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी लगाई जाएगी। इनमें जो भी लोग मिल जाएंगे उनके गणना प्रपत्र भरवा कर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 2.91 करोड़ में 46 लाख मृत, 1.27 करोड़ स्थानांतरित, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 84.73 लाख अनुपस्थित व अन्य 9.57 लाख मतदाता हैं।