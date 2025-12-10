UP में एक बार और बढे़गा SIR का समय, निर्वाचन आयाेग से मांगा दो सप्ताह का समय; आदेश आज रात हाेने की संभावना

उधर जारी अभियान के बीच उत्तर प्रदेश में 2.91 करोड़ मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से 99.14 प्रतिशत (12.40 करोड़) डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है। इसमें 2.91 करोड़ मतदाता मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में मिले हैं। यह सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को दी जाएगी।