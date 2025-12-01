SIR in UP: बीएलओ के पक्ष में उतरे नवदीप रिणवा, जिलाधिकारियों को पर्याप्त सहयोग देने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ आईएएस अफसर नवदीप रिणवा सभी बीएलओ के पक्ष में बड़ा कदम बढ़ाया है। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मिलने पर उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बीएलओ पर अनावश्यक दबाव न डालें।

नवदीप रिणवा ने कहा है कि जहां आवश्यकता हो या कार्य में पिछड़ रहे बीएलओ को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराएं। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन से पूर्व प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बीएलओ और दलों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक कराई जाएगी। इसमें ऐसे मतदाताओं की सूची साझा की जाएगी जिनके नाम किसी कारणवश ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

बीएलओ को अनावश्यक मानसिक दबाव में आने की आवश्यकता नहीं उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चूंकि एक सप्ताह की अवधि और मिल गई है, इसलिए उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों खासकर बीएलओ को अनावश्यक मानसिक दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त समय है जिसमें सारा कार्य पूर्ण हो सकता है। ऐसे बीएलओ जो किसी भी वजह से कार्य में पिछड़ गए हैं और जिनको सहयोग की आवश्यकता उनको यथा आवश्यक सहयोग दिलाया जाए।

सभी मतदेय स्थलों का विभाजन कार्य भी पूरा किया जाएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआइआर में एक सप्ताह का और समय प्रदान कर दिया है। इसी अवधि तक सभी मतदेय स्थलों का विभाजन कार्य भी पूरा किया जाएगा। पहले 1500 मतदाताओं पर एक बूथ था इसे घटाकर 1200 मतदाता कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में वर्तमान पोलिंग बूथ की संख्या (1,62,486) से और बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही अब 11 दिसंबर तक फार्म जमा किए जाएंगे। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल और आलेख्य नामावली तैयारी की जाएगी। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद नोटिस दिया जाएगा।