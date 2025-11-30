SIR in UP: उत्तर प्रदेश में SIR फार्म भरने की की तारीख बढ़ी, अब 11 तक जमा कर सकेंगे फार्म

Language
    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    चार और पांच दिसंबर को नहीं 11 दिसंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एसआईआर का फॉर्म लिस्ट से कटने वालों का भय अब समाप्त होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची अपडेट करने की तारीख बढ़ा दी है। अब चार और पांच दिसंबर को नहीं 11 दिसंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की है।

    लखनऊ के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। मतदाता को नाम, पता, ईपीआईसी नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, इसलिए सभी मतदाता फार्म अवश्य भरें।
    उत्तर प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआइआर के अब केवल नौ नहीं 11 दिन शेष हैं। अगर अब तक आपने अपना नाम एसआइआर के तहत फार्म नही भरा है तो तत्काल कीजिए। अगर फार्म नहीं भरा तो अगली तैयार होने वाली मतदाता सूची से नाम हट जाएगा। इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि 2003 या मौजूदा मतदाता सूची नाम है या नहीं। हर हाल में प्रत्येक मतदाता को फार्म भरना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर तक तारीख बढ़ा दी है, अगर तब तक फार्म नहीं भरा तो आगे मौका नहीं मिलेगा। प्रत्येक वोटर को हर हाल में एसआइआर की प्रक्रिया में शामिल होना है।
    लखनऊ में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अभय किशोर ने बताया कि प्रत्येक दिन बीएलओ अपने नजदीकी बूथ पर भी सुबह 11 बजे से बैठ रहे हैं। अगर घर पर नहीं पहुंचा है तो वहां पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नजदीकी मतदाता पंजीकरण केंद्र पर भी इससे संबंधित जानकारी दी जा रही है। प्रत्येक मतदाता के घर फार्म की दो प्रतियां वितरित की जा रही हैं।
    प्रति पर मतदाता से संबंधित सूचनाएं जैसे नाम, मतदाता पहचान पत्र संख्या (इपिक नंबर), पता एवं वर्तमान मतदाता सूची के अनुसार भाग और क्रमांक संख्या भरा होगा। मतदाता को अपनी वर्तमान फोटो, जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), माता का नाम व इपिक नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होगी। अगर किसी का नाम अगर 2003 एसआइआर सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/ आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा।